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08:55, 5 мая 2023Россия

Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт

Shot: дроны ВСУ четырежды пытались атаковать село Азаровка в Брянской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались совершить массированную атаку на село Азаровка в Брянской области. Как стало известно Telegram-каналу Shot, атака длилась не менее часа.

Издание сообщает, что беспилотники четырежды пытались сбросить взрывчатые вещества на дома в этом российском населенном пункте.

Сколько беспилотников ВСУ принимали участие в попытке атаки, не уточняется. Известно, что в результате несостоявшегося налета нет ни пострадавших, ни повреждений.

Днем ранее, 4 мая, сообщалось, что ПВО уничтожила дрон в небе над российским регионом. До этого в другом субъекте России беспилотник взорвался на заводе нефтепродуктов.

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Марк Леонов
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