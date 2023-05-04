ПВО уничтожила дрон в небе над российским регионом

Александр Гусев сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Воронежской области, пострадавших нет

Утром 4 мая в небе над Воронежской областью был уничтожен дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам российского губернатора, ни жертв, ни разрушений нет.

«Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», — объявил Гусев.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник. Это уже третий за двое суток инцидент на нефтебазах России

А в ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле.