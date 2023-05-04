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08:44, 4 мая 2023Россия

ПВО уничтожила дрон в небе над российским регионом

Александр Гусев сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Воронежской области, пострадавших нет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Утром 4 мая в небе над Воронежской областью был уничтожен дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам российского губернатора, ни жертв, ни разрушений нет.

«Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», — объявил Гусев.

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Марк Леонов
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