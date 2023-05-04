В Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался дрон. Это третий за двое суток инцидент на нефтебазах России

Глава Ростовской области Голубев: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов взорвался дрон

В Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Василий Голубев.

Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался Василий Голубев губернатор Ростовской области

Глава Ростовской области уточнил, что возгорание удалось быстро потушить силами сотрудников предприятия, пожарных вызывать не пришлось. В результате инцидента никто не пострадал, сооружениям нанесен незначительный ущерб.

Это третье за вторые сутки происшествие на нефтебазах России. В ночь на 3 мая в Таманском сельском поселении после падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров.

В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка со стороны Украины, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области, а также падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Пожар на Ильском НПЗ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает Венеамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Глава региона уточнил, что на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 167 человек и 37 единиц техники. По поручению Кондратьева также прибыл глава района. Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров.

Причины происшествия в настоящий момент неизвестны. Позднее губернатор сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.

29 апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Глава города Михаил Развожаев заявил, что в атаке на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта принимали участия два беспилотника. До нее долетел только один из них, второй дрон с применением стрелкового оружия поразили бойцы постов наружного наблюдения флота.

Губернатор подчеркнул, что пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

Пожар на Кубани

В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, пожару был присвоен высший ранг сложности, на месте работали пожарные расчеты МЧС и экстренные службы. Угрозы жителям населенного пункта не было, жертв и пострадавших тоже, ситуация не потребовала эвакуации населения.

Губернатор уточнил, что в ликвидации пожара участвовали 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Вечером 3 мая Кондратьев написал, что открытое горение было ликвидировано.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Краснодарского края, возгорание произошло из-за падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

Атака беспилотников на жилые кварталы в Херсонской области

Утром 4 мая подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» была отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Алексей Рулев, передает РИА Новости.

В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги Алексей Рулев глава пресс-центра группировки «Днепр»

Офицер также рассказал, что артиллерийским огнем были уничтожены резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, а также минометные расчеты и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Вечером 3 мая в Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню. Инцидент произошел в километре от села Вязовое, башня находилась на территории местного свинокомплекса. Предположительно дрон запустили из села Поповка, которое находится в Сумской области Украины.

Утром того же дня БПЛА упал около автозаправочной станции в поселке Костино Пушкинского городского округа в Московской области. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители экстренных служб.

