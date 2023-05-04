В Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался дрон. Это третий за двое суток инцидент на нефтебазах России
В Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Василий Голубев.
Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался
Глава Ростовской области уточнил, что возгорание удалось быстро потушить силами сотрудников предприятия, пожарных вызывать не пришлось. В результате инцидента никто не пострадал, сооружениям нанесен незначительный ущерб.
Это третье за вторые сутки происшествие на нефтебазах России. В ночь на 3 мая в Таманском сельском поселении после падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров.
В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами.
Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка со стороны Украины, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области, а также падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Пожар на Ильском НПЗ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.
Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает
Глава региона уточнил, что на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 167 человек и 37 единиц техники. По поручению Кондратьева также прибыл глава района. Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров.
Причины происшествия в настоящий момент неизвестны. Позднее губернатор сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.
29 апреля в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Глава города Михаил Развожаев заявил, что в атаке на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта принимали участия два беспилотника. До нее долетел только один из них, второй дрон с применением стрелкового оружия поразили бойцы постов наружного наблюдения флота.
Губернатор подчеркнул, что пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.
Пожар на Кубани
В ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, пожару был присвоен высший ранг сложности, на месте работали пожарные расчеты МЧС и экстренные службы. Угрозы жителям населенного пункта не было, жертв и пострадавших тоже, ситуация не потребовала эвакуации населения.
Губернатор уточнил, что в ликвидации пожара участвовали 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Вечером 3 мая Кондратьев написал, что открытое горение было ликвидировано.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Краснодарского края, возгорание произошло из-за падения беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода.
В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.
Атака беспилотников на жилые кварталы в Херсонской области
Утром 4 мая подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» была отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Алексей Рулев, передает РИА Новости.
В результате огневого поражения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги
Офицер также рассказал, что артиллерийским огнем были уничтожены резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, а также минометные расчеты и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
Вечером 3 мая в Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню. Инцидент произошел в километре от села Вязовое, башня находилась на территории местного свинокомплекса. Предположительно дрон запустили из села Поповка, которое находится в Сумской области Украины.
Утром того же дня БПЛА упал около автозаправочной станции в поселке Костино Пушкинского городского округа в Московской области. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители экстренных служб.