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06:53, 4 мая 2023Россия

СК начал расследование украинских атак в российских регионах

СК России расследует украинские атаки на ДНР, Курскую область и Краснодарский край

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России расследует обстрелы Донецка со стороны Украины, атаку на поселок Теткино Глушковского района Курской области, а также падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи начнут расследовать и изучать материалы по факту преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нескольких регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Курской области и Краснодарского края.

В СК РФ уточнили, что из-за обстрела населенного пункта Александровка в ДНР погиб мирный житель, двое были ранены. Также в результате обстрела поселка в Никитовском районе Горловки травмы получила женщина.

В ходе обстрела Теткино Глушковского района Курской области был поврежден газопровод. В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после падения украинского дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами.

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Марина Совина
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