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09:51, 3 мая 2023Россия

Появились подробности о возможной атаке беспилотников на нефтебазу Кубани

Shot: в возможной атаке на нефтебазу Кубани участвовали два беспилотника

Кадр: Telegram-канал SHOT

В возможной атаке на нефтебазу в Краснодарском крае, по предварительным данным, участвовали два беспилотника. Такие подробности появились в среду, 3 мая, в Telegram-канале Shot.

Один из БПЛА удалось сбить на подлете, а второй упал на резервуар, который вспыхнул.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Кубани в ночь со 2 на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности, по последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов.

Угрозы населенному пункту нет, в результате случившегося никто не пострадал — весь персонал эвакуировали.

Предположительно, причиной пожара стала атака беспилотника. Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев показал кадры тушения пожара.

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Евгения Куликова
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