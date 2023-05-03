Власти раскрыли подробности пожара в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани

Площадь возгорания резервуара с нефтью на Кубани составляет 1,2 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в резервуаре с нефтепродуктами в Краснодарском крае составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Такие подробности о пожаре раскрыл глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram-канале.

По данным Бабенкова, никто не пострадал. В тушении пожара в резервуаре с нефтью задействованы 23 единицы техники и 85 пожарных, причины случившегося устанавливаются.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на среду, 3 мая. Пожару присвоили третий ранг сложности. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, угрозы населенному пункту нет.

Впоследствии загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в российском регионе сняли на видео. На кадрах запечатлен объятый пламенем объект и поднимающиеся клубы черного дыма.