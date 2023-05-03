Губернатор показал кадры тушения пожара в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани

Краснодарский губернатор Кондратьев показал кадры тушения пожара в резервуаре с нефтью

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев показал кадры тушения пожара в резервуаре с нефтью в Темрюкском районе региона. Он опубликовал их в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пожарные с помощью пены пытаются потушить полыхающий резервуар.

«Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов», — сообщил губернатор российского региона, подчеркнув, что возгорание резервуара серьезное, для его локализации используют пенную атаку.

По словам Кондратьева, процессом тушения пожара руководит начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на среду, 3 мая. Пожару присвоили третий ранг сложности, его площадь, по последним данным, составляет 1,2 тысяч квадратных метров. Угрозы населенному пункту нет, никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стала атака беспилотника. Официально эта информация пока не подтверждена. Как сообщил Кондратьев, эвакуация жителей из поселка Волна из-за пожара не требуется.

На территории Краснодарского края действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

