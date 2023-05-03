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08:39, 3 мая 2023Россия

Губернатор опроверг эвакуацию жителей поселка близ пожара на нефтебазе Кубани

Краснодарский губернатор Кондратьев опроверг эвакуацию жителей близ пожара на нефтебазе

Кадр: Telegram-канал Mash

Информация о том, что из поселка Волна в Темрюкском районе, где загорелся резервуар с нефтью, идет эвакуация жителей, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — опроверг появившиеся в сети данные губернатор.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края в ночь на среду, 3 мая. Пожару присвоили третий ранг сложности, его площадь, по последним данным, составляет 1,2 тысяч квадратных метров. Угрозы населенному пункту нет, никто не пострадал.

Загоревшийся резервуар с нефтепродуктами в российском регионе сняли на видео. Предварительно, причиной пожара стала атака беспилотника. Официально эта информация пока не подтверждена.

На территории Краснодарского края действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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Губернатор опроверг эвакуацию жителей поселка близ пожара на нефтебазе Кубани
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