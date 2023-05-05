В Запорожской области раскрыли подробности переселения жителей

Балицкий заявил, что переселенных жителей Запорожской области разместят на базах отдыха

Переселенных жителей из районов Запорожской области, подвергшихся обстрелам, разместят на базах отдыха, их обеспечат всем необходимым. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

В городе Бердянске определили место, где люди будут получать сухой паек и отправляться для дальнейшего размещения. «У нас достаточно большое количество баз отдыха, порядка 50 тысяч койко-мест под это предусмотрено, и люди попадают к нам на трехразовое питание, на полный пансион», — уточнил он.

Балицкий добавил, что власти выплачивают 10 тысяч рублей на человека. По его словам, решение о разовой выплате связано с тем, что у многих людей не хватает средств. Силы МЧС, администрации области и полиции задействованы в перемещении детей, а после размещения на временном пункте, родители по желанию могут отправить ребенка в детский лагерь, рассказал он. «Если родители не хотят отпускать ребенка самостоятельно в лагерь, то они едут на базу отдыха», — объяснил врио губернатора.

Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что из районов региона, подвергшихся обстрелам, планируется переселить 70 тысяч человек. Как он утверждает, решение было принято для обеспечения безопасности. Козенко отметил, что перемещение уже началось в Пологовском районе, переселение происходит в Бердянск.