В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек

Вице-премьер Запорожья Козенко заявил о планах по переселению 70 тысяч человек

Из районов Запорожской области, подвергшихся обстрелам, планируется переселить 70 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко, его слова передает ТАСС.

По его словам, есть первоочередные категории для переселения, это дети и семьи с детьми. Козенко отметил, что перемещение уже началось в Пологовском районе, переселение происходит в город Бердянск. «Эта цифра составляет уже порядка полутысячи. Будем контролировать, есть точки сбора», — добавил он. Он также подчеркнул, что перемещение жителей добровольное.

«Это решение принято для обеспечения безопасности. <...> Силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное», — сказал Козенко.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона начнут частичный вывоз жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны украинских войск. Он пояснил, что их планируется переместить с прифронтовых территорий вглубь области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье. По его информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.