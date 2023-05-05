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03:16, 5 мая 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Рогов, взрывы были слышны около 01:15 по местному времени в некоторых районах города. По его информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), принадлежащая Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого Рогов рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Вода поднялась на 17 метров, что на два с половиной метра выше нормы.

В марте Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят «армию дронов-камикадзе», чтобы нанести удар по Запорожской области. По его словам, украинские военные за последние дни несколько раз пытались провести разведку боем, что может свидетельствовать о подготовке Украины к весеннему наступлению.

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Марина Совина
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