Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном украинским силам Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Рогов, взрывы были слышны около 01:15 по местному времени в некоторых районах города. По его информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), принадлежащая Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого Рогов рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Вода поднялась на 17 метров, что на два с половиной метра выше нормы.

В марте Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят «армию дронов-камикадзе», чтобы нанести удар по Запорожской области. По его словам, украинские военные за последние дни несколько раз пытались провести разведку боем, что может свидетельствовать о подготовке Украины к весеннему наступлению.