Надежда Бабкина выступила против захоронения модельера Зайцева в Подмосковье

Надежда Бабкина и внучка Зайцева выступили против его захоронения в Подмосковье

Российская певица Надежда Бабкина выразила недовольство местом захоронения модельера Вячеслава Зайцева. Вместе с внучкой покойного Бабкина постарается привлечь внимание общественности к проблеме и попытаться перезахоронить Зайцева на Новодевичьем кладбище. Об этом «Ленте.ру» рассказал пресс-секретарь артистки Сергей Рябов.

«Надежда Георгиевна действительно выступает против захоронения Вячеслава Зайцева в Подмосковье, но инициатором всего является внучка покойного, — сказал Рябов. — Они будут стараться объединиться, решить проблему общими силами. Но сначала надо будет собрать большую коллективную заявку общественности, ведь вопрос деликатный. И, безусловно, этот маэстро, творец заслуживает место на Новодевичьем кладбище, чтобы люди имели возможность прийти и отдать дань памяти человеку, который создавал моду в нашей стране и демонстрировал ее на мировом уровне».

Рябов добавил, что Бабкина общалась с внучкой Зайцева еще за сутки до похорон, когда стало известно о месте захоронения. Девушка также оказалась недовольна выбранным местом.

«Она была очень близка с дедушкой, восхищалась им, училась всему лучшему и считает, что он точно заслуживает место на Новодевичьем кладбище», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Зайцев работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, а также руководил фабрикой индпошива № 19.

