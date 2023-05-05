На въезде в Белоруссию из России ввели временный пограничный контроль

У въезжающих в Белоруссию из России начали проверять паспорта

У въезжающих в Белоруссию из России начали проверять паспорта на границе. О введении временного пограничного контроля сообщает издание «Зеркало».

Уточняется, что на трассе М1 на въезде в Белоруссию установили КПП. Представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии уточнил, что у въезжающих все будет в порядке, если имеется действительный паспорт.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что пограничный контроль будет осуществляться на всех основных выездах из России. Такие действия проводятся в связи с утвержденным соглашением о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией.

В январе президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории России и Белоруссии. Соглашение вступило в силу в марте 2023 года и будет действовать до уведомления одной из сторон о намерении прекратить его действие.