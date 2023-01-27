Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории обеих стран. Документ опубликован в пятницу, 27 января, на официальном портале правовой информации.

Теперь иностранцы и апатриды (лица без гражданства) получили право находиться в странах на основании удостоверяющих личность документов и по визе одного из государств на въезд, выезд, пребывание, следование транзитом по территории России и Белоруссии. Также в рамках соглашения разработана система информационного обмена между странами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.

Соглашение вступит в силу в марте 2023 года и будет действовать до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о намерении прекратить его действие.

Ранее в декабре Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. В белорусском Министерстве транспорта уточнили, что документ позволит Москве и Минску ускорить работу по формированию новых логистических схем доставки грузов.