Раскрыты простые способы сделать живот плоским

Фитнес-тренер Уилл Дуру посоветовал укреплять тазовое дно, чтобы сделать живот плоским

Чтобы сделать живот плоским, надо укреплять тазовое дно и соблюдать еще пять простых рекомендаций, посоветовал фитнес-тренер Уилл Дуру. Он раскрыл их в беседе с изданием The Sun.

По мнению Дуру, всем желающим добиться рельефного пресса в первую очередь надо избавиться от вздутия живота и нормализовать пищеварение. В этом поможет увеличение количества клетчатки в рационе, в том числе за счет биологически активных добавок.

Еще один способ, который назвал фитнес-тренер, — укрепление мышц тазового дна и глубоких мышц кора. Хорошо поможет в этом упражнение «Мертвый жук». Чтобы выполнить его, необходимо лечь на спину вытянув руки вперед и согнув колени так, чтобы бедра располагались перпендикулярно туловищу. Затем надо одновременно выпрямить левую ногу и опустить ее на пол и вытянуть правую руку над головой, после этого вернуться в исходное положение и повторить на другой стороне, объяснил Дуру.

Также фитнес-тренер рекомендовал поработать над осанкой, чтобы сделать живот плоским.

Из-за нарушения осанки ваши бедра могут выдаваться вперед, а живот «вываливаться». Из-за этого вы, вероятно, будете чаще чувствовать себя раздутым Уилл Дуру фитнес-тренер

Кроме того, на состояние нижней части живота влияет количество употребляемого рафинированного сахара, продолжил Дуру. Он предложил полностью исключить его из рациона или существенно ограничить употребление, заменив на мед и фрукты в разумных количествах.

В заключение фитнес-тренер посоветовал для уменьшения количества жира в области талии избегать употребления простых углеводов на ужин, а также свести стресс к минимуму.

Гормон стресса кортизол может оказывать огромное влияние на жировые отложения на животе, особенно у женщин. Если вы постоянно испытываете стресс, трудно добиться рельефного пресса из-за постоянно высокого уровня кортизола Уилл Дуру фитнес-тренер

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед.