Раскрыты простые способы сделать живот плоским
Чтобы сделать живот плоским, надо укреплять тазовое дно и соблюдать еще пять простых рекомендаций, посоветовал фитнес-тренер Уилл Дуру. Он раскрыл их в беседе с изданием The Sun.
По мнению Дуру, всем желающим добиться рельефного пресса в первую очередь надо избавиться от вздутия живота и нормализовать пищеварение. В этом поможет увеличение количества клетчатки в рационе, в том числе за счет биологически активных добавок.
Еще один способ, который назвал фитнес-тренер, — укрепление мышц тазового дна и глубоких мышц кора. Хорошо поможет в этом упражнение «Мертвый жук». Чтобы выполнить его, необходимо лечь на спину вытянув руки вперед и согнув колени так, чтобы бедра располагались перпендикулярно туловищу. Затем надо одновременно выпрямить левую ногу и опустить ее на пол и вытянуть правую руку над головой, после этого вернуться в исходное положение и повторить на другой стороне, объяснил Дуру.
Также фитнес-тренер рекомендовал поработать над осанкой, чтобы сделать живот плоским.
Из-за нарушения осанки ваши бедра могут выдаваться вперед, а живот «вываливаться». Из-за этого вы, вероятно, будете чаще чувствовать себя раздутым
Кроме того, на состояние нижней части живота влияет количество употребляемого рафинированного сахара, продолжил Дуру. Он предложил полностью исключить его из рациона или существенно ограничить употребление, заменив на мед и фрукты в разумных количествах.
В заключение фитнес-тренер посоветовал для уменьшения количества жира в области талии избегать употребления простых углеводов на ужин, а также свести стресс к минимуму.
Гормон стресса кортизол может оказывать огромное влияние на жировые отложения на животе, особенно у женщин. Если вы постоянно испытываете стресс, трудно добиться рельефного пресса из-за постоянно высокого уровня кортизола
Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед.