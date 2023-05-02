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13:32, 2 мая 2023Спорт

Тренер назвала лучшие уличные упражнения на пресс

Тренер Волынкина назвала лучшими уличными упражнениями на пресс подъемы на скамейке

Фото: Ayo Ogunseinde / Unsplash

Фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Ее слова приводит NEWS.RU.

Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед. Также она рекомендовала обратить внимание на уличные тренажеры. Для того чтобы накачать пресс, нужно держаться руками на перекладине или шведской стенке и поднимать ноги на 90 градусов.

Волынкина подчеркнула, что при занятиях на свежем воздухе необходимо одеваться по погоде и не забывать о разминке. В частности, перед тренировкой можно выполнить прыжки на скакалке.

1 мая журналисты «Доктора Питера» назвали лучшие способы избавиться от жирового «фартука» на животе. Для этого нужно бегать спринт, который приводит к снижению жировых отложений, делать подъемы ног и планку. Кроме того, нужно укреплять тазовое дно и следить за осанкой.

Анастасия Борисова
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