Тренер назвала лучшие уличные упражнения на пресс

Тренер Волынкина назвала лучшими уличными упражнениями на пресс подъемы на скамейке

Фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Ее слова приводит NEWS.RU.

Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед. Также она рекомендовала обратить внимание на уличные тренажеры. Для того чтобы накачать пресс, нужно держаться руками на перекладине или шведской стенке и поднимать ноги на 90 градусов.

Волынкина подчеркнула, что при занятиях на свежем воздухе необходимо одеваться по погоде и не забывать о разминке. В частности, перед тренировкой можно выполнить прыжки на скакалке.

1 мая журналисты «Доктора Питера» назвали лучшие способы избавиться от жирового «фартука» на животе. Для этого нужно бегать спринт, который приводит к снижению жировых отложений, делать подъемы ног и планку. Кроме того, нужно укреплять тазовое дно и следить за осанкой.