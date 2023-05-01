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12:09, 1 мая 2023Спорт

Названы лучшие способы избавиться от жирового «фартука»

«Доктор Питер» назвал лучшим способом избавиться от жирового «фартука» на животе планку

Фото: Unsplash

Журналисты «Доктор Питера» назвали лучшие способы избавиться от жирового «фартука» на животе. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, нужно бегать спринт, который приводит к снижению жировых отложений. Также нужно качать не только пресс, а глубокие поперечные, прямые и косые мышцы живота. Идеальные упражнения для этого — подъемы ног, планка и медвежья походка.

Кроме того, нужно укреплять тазовое дно и следить за осанкой. Отмечается, что сутулость оказывает негативное влияние на пищеварение. Последним эксперты назвали растяжку спины. Для этого можно выполнить упражнение, при котором нужно лечь на пол на живот, вытянуть руки вверх, приподнять плечевой пояс и медленно тянуть прямые руки и ноги.

11 апреля фитнес-тренер Роуз Макналти назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом. Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX.

Анастасия Борисова
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