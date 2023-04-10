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06:32, 11 апреля 2023Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения на бицепс

Тренер Максим Нагибин назвал сгибание предплечья со штангой лучшим упражнением на бицепс

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Максим Нагибин в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» назвал лучшие упражнения, с помощью которых можно поработать над бицепсом.

Специалист выделил сгибание предплечья со штангой, сгибание EZ-грифа в скамье Скотта и сгибание предплечья с использованием TRX. «При работе над любой группой мышц важно соблюдать правильную технику», — заявил Нагибин.

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Трене также рассказал о главной ошибке новичков, который хотят накачать бицепс. «Очень часто новички, которым тяжело держать даже пустой гриф, вешают на него блины по 5-10 килограммов и пытаются кое-как всем телом поднять эту штангу, думая, что они тренируют бицепс. На самом деле, никакого толку от такого упражнения нет, оно может привести только к травмам спины и локтей», — отметил тренер.

Ранее фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие упражнения для прокачки пресса на турнике. Эксперт рекомендовал делать сгибание бедер в висе, а также «уголок».

Алексей Гусев
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