Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки пресса на турнике

Тренер Борис Ильин посоветовал делать сгибание бедер в висе для прокачки пресса на турнике

Фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие упражнения для прокачки пресса на турнике. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт рекомендовал делать сгибание бедер в висе. Исходное положение — схватиться за перекладину, ноги согнуть в коленях. «На выдохе медленно поднимите бедра так, чтобы они были параллельны полу. На вдохе вернитесь в исходное положение. В прогрессии старайтесь подтягивать колени к груди», — описал он технику выполнения упражнения.

Ильин посоветовал делать «уголок»: на выдохе поднимите прямые ноги до параллели с полом, затем удерживайте прямой угол между корпусом и бедрами как можно дольше. Также тренер предложил выполнить «велосипед». Для этого нужно поочередно плавно подтягивать колени к груди, словно крутя педали велосипеда.

Тренер также отметил пользу боковых подъемов ног. Исходное положение — ноги вместе и слегка согнуты в коленях. На выдохе необходимо поднять ноги вправо до угла чуть меньше 90 градусов, на вдохе — вернуться в исходное положение и повторить то же самое влево.

Помимо этого, Ильин рекомендовал делать «ножницы» и «дворники». Исходное положение для обоих упражнений — прямые ноги, поднятые вперед до параллели с полом. Чтобы выполнить «ножницы», нужно выполнять маховые сгибания и разгибания ног в тазобедренных суставах вверх-вниз или в стороны. Упражнение «дворники» заключается в плавном перемещении обеих ног из стороны в сторону.

Ранее тренер Рейс Могильнер назвал бесполезные для прокачки пресса упражнения. Специалист заявил, что одним из самых неэффективных движений являются скручивания.