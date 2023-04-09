Тренер назвал самые бесполезные для прокачки пресса упражнения

Тренер назвал скручивания одним из самых бесполезных упражнений для прокачки пресса

Тренер Рейс Могильнер назвал самые бесполезные для прокачки пресса упражнения. Его слова приводит The Sun.

Специалист заявил, что одним из самых неэффективных движений являются скручивания. По словам Могильнера, пользу могут принести «русские» и «велосипедные» скручивания, однако они рассчитаны на проработку косых мышц и не помогут сделать живот плоским.

Аналогичного результата можно добиться при выполнении движения Heel taps — нижний пресс будет напряжен, но прокачать прямые и поперечные мышцы оно не позволит. Для этого упражнения необходимо лечь на коврик, согнуть ноги в коленях и поднять верхнюю часть корпуса примерно на 30 градусов от пола. В этом положении нужно дотянуться пальцами левой руки к левой стопе, а затем правой рукой — к правой стопе.

Могильнер рассказал, что прокачать пресс также не поможет упражнение «Сотня». Для него, лежа на спине, необходимо поднять прямые ноги на 45 градусов, оторвать верхнюю часть корпуса от пола, вытянуть руки вперед и задержаться в этом положении на 100 секунд. Кроме того, тренер отметил низкую эффективность планки, добавив при этом, что она отлично подойдет для укрепления мышц спины.

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