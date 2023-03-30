Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму к лету

Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, чтобы привести себя в форму к лету

Фитнес-тренер Руслан Акимов назвал способ привести себя в форму к лету. Его слова приводит «Подмосковье сегодня».

Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, правильно питаться и ежедневно гулять. Он отметил, что необязательно внедрять сразу все: «На первой неделе старайтесь есть больше полезной еды и ходить пешком, сделайте одну простую тренировку».

Акимов также рассказал, что можно не отказываться сразу от вредной еды, а постепенно уменьшать ее количество. «Не стоит думать, что тренироваться можно только в зале. В первые две-три недели тренировки дома тоже будут очень эффективны. Если же вы пошли в зал, то для лучшего эффекта возьмите несколько занятий с тренером», — добавил он.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.

