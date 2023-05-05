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08:40, 5 мая 2023Мир

Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов Милли

Байден заменить главу Объединенного комитета начальника штабов Милли генералом ВВС Брауном

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли и намерен назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего. Он станет вторым чернокожим генералом на этом посту. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Генерал Браун в настоящее время является начальником штаба ВВС. Если он будет выдвинут и утвержден Сенатом, два чернокожих человека впервые возглавят Пентагон. Ллойд Остин является первым чернокожим министром обороны.

«Хотя председательство не следует строгой ротации, маловероятно, что Байден выберет другого генерала армии в качестве преемника генерала Милли. Нынешний вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов является адмиралом ВМС, что снижает вероятность назначения Байденом на пост еще одного моряка», — отмечает издание.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли рассказал, что Соединенные Штаты Америки занимаются тестированием боевых беспилотных технологий на воде, под водой и в воздухе. В будущем страна планирует развивать наземные БПЛА, включая танки.

По словам Милли, роботизированные технологии «очень-очень быстро» приходят на службу вооруженным силам. Он добавил, что потенциально вместе с ними могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления.

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Виктория Кондратьева
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