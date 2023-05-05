Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 5 мая 2023Россия

В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины

Депутат Госдумы Белик назвал мирный план Китая посылом к миру

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

План мирного урегулирования украинского кризиса, который представил Китай, — это обобщенный посыл к миру. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, — невыполним и нереалистичен, потому допускает различные манипуляции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«В 12 пунктах по урегулированию украинского кризиса, которые представил Китай, не сквозит антироссийская риторика, которой так не хватает западным странам, поэтому глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в принципе отвергает китайскую мирную инициативу», — объяснил политик.

Он назвал план Китая обобщенным посылом к миру, который в нынешней ситуации абсолютно невыгоден Западу. И именно подобные условия позволяют Зеленскому озвучивать достаточно абсурдные варианты мирного урегулирования конфликта.

«При этом те же переговоры по Украины, предложенные КНР, сейчас для нас невозможны, — подчеркнул Белик. — План Зеленского же — это план террористического киевского режима, условия которого заведомо невыполнимы. Но именно эти нереалистичные условия позволяют Западу манипулировать тем, что только выполнение этого плана приведет к миру».

Ранее Боррель заявил, что ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Политик заметил, что план Китая — это просто набор благих пожеланий. Он также заключил, что Москва не согласится с планом Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригрозил выводом ЧВК из Артемовска в случае нехватки боеприпасов
Появились подробности отравления подростков из российского интерната таблетками
Россиянам станет проще попасть в Крым летом
Выявлены характерные изменения лица при умственных усилиях
Молниеносная реакция прохожего спасла ребенка в катившейся под колеса коляске
На опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть взрывных устройств
Стало известно о ликвидации полковника СБУ в зоне СВО
Оззи Осборн решил вернуться на сцену
«ВКонтакте» запустила линейку уникальных сервисов
В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.