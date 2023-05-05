В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины

Депутат Госдумы Белик назвал мирный план Китая посылом к миру

План мирного урегулирования украинского кризиса, который представил Китай, — это обобщенный посыл к миру. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, — невыполним и нереалистичен, потому допускает различные манипуляции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«В 12 пунктах по урегулированию украинского кризиса, которые представил Китай, не сквозит антироссийская риторика, которой так не хватает западным странам, поэтому глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в принципе отвергает китайскую мирную инициативу», — объяснил политик.

Он назвал план Китая обобщенным посылом к миру, который в нынешней ситуации абсолютно невыгоден Западу. И именно подобные условия позволяют Зеленскому озвучивать достаточно абсурдные варианты мирного урегулирования конфликта.

«При этом те же переговоры по Украины, предложенные КНР, сейчас для нас невозможны, — подчеркнул Белик. — План Зеленского же — это план террористического киевского режима, условия которого заведомо невыполнимы. Но именно эти нереалистичные условия позволяют Западу манипулировать тем, что только выполнение этого плана приведет к миру».

Ранее Боррель заявил, что ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Политик заметил, что план Китая — это просто набор благих пожеланий. Он также заключил, что Москва не согласится с планом Киева.