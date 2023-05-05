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17:23, 5 мая 2023Россия

Шойгу дал поручение по снабжению вооружением российских войск в зоне СВО

Министр обороны Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне СВО оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) необходимым вооружением и военной техникой. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как заявило ведомство, генерал-полковник Кузьменков, ответственный за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России, представил Шойгу новые партии танков и автотранспорта, поставленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Также глава Минобороны проверил базы для ремонта вооружения и техники.

Кроме того, Кузьменков доложил, что все восстановленное вооружение сразу направляется в подразделения российских войск в зоне спецоперации.

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Зураб Дарахвелидзе
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