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12:14, 5 мая 2023Мир

Боррель призвал лишить страны ЕС права вето во внешней политике

Глава евродипломатии Боррель призвал лишить страны ЕС права вето во внешней политике

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Европейского союза права вето во внешней политике. Его слова передает ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что поддерживает принятие решений во внешней политике объединения квалифицированным большинством. При этом он отметил, что все страны ЕС должны согласиться с отменой единогласного принятия решений.

«Я знаю, это сложно, поскольку все хотят сохранить право вето. Единогласное принятие решений означает, что, если нам это не нравится, мы это блокируем, пока не будет чего-то другого», — заявил Боррель. Он напомнил, что европейские страны слишком малы по размеру, чтобы выжить в мире больших государств, таких, как Китай, США и Индия.

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«Мы — это не государство, мы — это клуб государств. Поэтому нам нужны правила, которые позволят нам действовать быстрее», — заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Он сказал, что план Китая — это просто набор благих пожеланий.

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Виктория Кондратьева
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