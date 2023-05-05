Раскрыты способы выбрать идеальный бюстгальтер

Marks & Spencer: во время примерки бюстгальтера бретельки не должны переворачиваться

Руководитель отдела дизайна нижнего белья модного бренда Marks & Spencer Сьюзи Дженкинсон раскрыла способы выбрать идеальный бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, во время примерки в первую очередь необходимо убедиться в том, что бретельки расположены на спине ровно и при этом не переворачиваются. «Если нижняя полоса вашего бюстгальтера задирается сзади, а бретельки переворачиваются, то это значит, что ваш бюстгальтер слишком большой», — пояснила специалистка.

В то же время Дженкинсон обратила внимание на то, что под ремешком бра должны с легкостью помещаться два пальца, а чашки не должны обеспечивать дискомфорт. «Если косточки бюстгальтера впиваются спереди или сбоку груди, значит, бюстгальтер слишком мал», — отметила эксперт.

В заключение собеседница издания уточнила, что передняя часть вещи должна плотно прилегать к груди, а бретельки — обеспечивать надежную фиксацию, но не быть при этом тугими.

В апреле эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера. По словам специалистов, она зависит от того, насколько активный образ жизни ведет обладательница данного предмета гардероба. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.

