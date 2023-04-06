Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди

Эксперты бренда Lounge Underwear: офисным работницам следует стирать бра раз в два-три дня

Эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди. Соответствующий материал публикует Mirror.

По словам специалистов, частота стирки данного предмета гардероба зависит от того, насколько активный образ жизни ведет его обладательница. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.

При этом эксперты также объяснили, что бра не влияет на обвисание и рост бюста. «Размер вашей груди зависит от генетики, и использование бюстгальтера его не изменит», — заявили они.

В марте терапевт Кира Менгисту из США раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид женской груди. По словам врача, вопреки распространенному мнению, использование данного предмета гардероба не препятствует обвисанию бюста.