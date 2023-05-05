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17:00, 5 мая 2023Силовые структуры

Адвокат назвала причину возбуждения дела в отношении режиссера Евгении Беркович

Дело в отношении режиссера Беркович возбудили из-за публикации читки пьесы на YouTube
Евгения Беркович

Евгения Беркович. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович было возбуждено из-за публикации читки пьесы на YouTube. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемой.

«В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте... для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма», — назвала причину адвокат.

4 мая Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

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Владимир Седов
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