Сестра Бузовой высказалась о сроках переезда в новую квартиру

Сестра Ольги Бузовой Анна сообщила, что переедет в новую квартиру в течение трех месяцев

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала, что она и ее партнер Константин Штрыкин в ближайшее время не смогут переехать в их новую квартиру в Москве из-за ремонта. На тему сроков переезда предпринимательница и блогер высказалась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова ответила на вопрос одного из подписчиков о том, удалось ли им переехать в новое жилье. «Нет, дорогие, до полноценного переезда еще месяца два-три», — сообщила звезда, дополнив публикацию плачущими эмодзи. Блогер добавила, что в данный момент им вместе с Константином приходится жить на две квартиры из-за ежедневных доставок и установок различных деталей интерьера. «Поэтому мы то там, то сям», — поделилась с поклонниками она.

Ранее Анна Бузова показала, как проходит ремонт в ее московской квартире, и раскрыла стоимость дизайнерской мебели в своем жилье. Она посетила мебельный магазин, чтобы выбрать стулья для столовой, и отметила высокую стоимость предметов интерьера — по ее словам, цены стартовали от 40 тысяч рублей за один предмет мебели.