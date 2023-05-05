Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:02, 5 мая 2023Среда обитания

Сестра Бузовой высказалась о сроках переезда в новую квартиру

Сестра Ольги Бузовой Анна сообщила, что переедет в новую квартиру в течение трех месяцев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала, что она и ее партнер Константин Штрыкин в ближайшее время не смогут переехать в их новую квартиру в Москве из-за ремонта. На тему сроков переезда предпринимательница и блогер высказалась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова ответила на вопрос одного из подписчиков о том, удалось ли им переехать в новое жилье. «Нет, дорогие, до полноценного переезда еще месяца два-три», — сообщила звезда, дополнив публикацию плачущими эмодзи. Блогер добавила, что в данный момент им вместе с Константином приходится жить на две квартиры из-за ежедневных доставок и установок различных деталей интерьера. «Поэтому мы то там, то сям», — поделилась с поклонниками она.

Ранее Анна Бузова показала, как проходит ремонт в ее московской квартире, и раскрыла стоимость дизайнерской мебели в своем жилье. Она посетила мебельный магазин, чтобы выбрать стулья для столовой, и отметила высокую стоимость предметов интерьера — по ее словам, цены стартовали от 40 тысяч рублей за один предмет мебели.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек
Слоны убили уснувшего рабочего и его семью
Россия подтвердила обмен тел военных с Украиной
В Госдуме предложили владельцам нефтехранилищ самим защищать их от БПЛА
Сестра Бузовой высказалась о сроках переезда в новую квартиру
Девушка покрасила волосы в Турции и показала неожиданный результат
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
На въезде в Белоруссию из России ввели временный пограничный контроль
Месси сделал заявление после отстранения от тренировок с ПСЖ
Подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа отправили в СИЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.