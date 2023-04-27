Сестра Бузовой раскрыла стоимость дизайнерской мебели в своей квартире

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о покупке мебели в свою квартиру

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова рассказала, как проходит ремонт в ее московской квартире. Родственница звезды раскрыла стоимость дизайнерской мебели в своем жилье в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Бузова вместе с мужем посетила мебельный магазин, чтобы выбрать стулья для столовой. Блогер отметила высокую стоимость предметов интерьера.

«От 40 тысяч за один и до бесконечности. Хорошо, что нам надо только четыре. Гостей у нас почти не бывает. Тот случай, когда быть интровертом финансово выгодно», — рассказала Анна.

Ремонт в квартире Бузовой идет уже несколько лет. В октябре 2022 года предпринимательница показала интерьер жилья, опубликовав несколько снимков. В спальных комнатах можно увидеть белые стены и выполненные из дерева полы. Ванная оформлена в светло-серых оттенках, в ней имеется душевая кабина с тропическим душем. Анна отметила, что довольна результатом работы.