Сестра Бузовой показала интерьер новой квартиры в Москве

Анна Бузова показала интерьер своей новой квартиры в Москве

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова продемонстрировала, как выглядит интерьер ее новой квартиры в Москве. Фотографиями она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных предпринимательницей снимках можно увидеть, что стены в жилых комнатах выкрашены в белый цвет, а полы в них выполнены из дерева. Особенностью квартиры служат створчатые панорамные окна, одно из которых выполняет роль двери, ведущей на балкон. Стены в ванной комнате выложены плиткой светло-серого оттенка. Бузова установила в ней душевую кабину с тропическим душем, а возле нее расположила несколько полок для бытовых принадлежностей.

Блогер осталась довольна результатом работы специалистов. «Тем временем наша квартирка в Москве тоже потихоньку преображается. Кайфую! Очень стильно получилось все», — подписала звезда снимки, сделанные в новой квартире.

В сентябре Анна Бузова пожаловалась на работу маляров, работавших в ее новой московской квартире. Ей перекрасили стены в шестой раз, однако она не была удовлетворена результатом. Предпринимательница возмутилась, что специалисты, которых считают признанными профессионалами своего дела, не смогли справиться с покраской ровной стены.

В октябре также стало известно о том, что Анна Бузова вместе со своим возлюбленным Константином приобрела квартиру на турецком курорте Аланья. Объект обошелся ей в 190 тысяч евро.