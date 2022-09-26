Сестра Бузовой пожаловалась на работу лучших маляров в России

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна пожаловалась на работу маляров, красивших ей стены

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова рассказала, что стены во время ремонта в ее новой квартире пришлось перекрашивать несколько раз. Новостью звезда поделилась с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда пожаловалась на работу маляров, из-за которых стены пришлось перекрашивать пять раз. «Кто бы мог подумать, что малярные работы окажутся такими геморройными... Пригласили лучших маляров в России, обещают исправить», — сообщила Бузова. Предпринимательница не стала уточнять, к кому именно она обратилась за помощью в покраске стен.

В понедельник, 26 сентября, Бузова вместе со своим возлюбленным Константином приехала оценить, насколько хорошо были покрашены стены в шестой раз. «Прямо даже страшно смотреть», — призналась она подписчикам. Перед тем как рассказать о своей реакции, блогер предложила поклонникам угадать, понравился ли ей результат работы специалистов.

Позже выяснилось, что и работой лучших маляров в России Бузова осталась недовольна. Предпринимательница возмутилась, что специалисты, которых считают признанными профессионалами своего дела, не смогли справиться с покраской ровной стены. «Просто мистика какая-то, ребят. Стена идеальная, проверяли много раз. Вызывали профи с лампами, оценщиков — все идеально. Кто мне объяснит? Неужели самые крутые строители, прорабы, маляры не могут покрасить идеально ровную стену, чтобы не было разводов и пятен?» — недоумевала она.

В сентябре Анна Бузова сообщила об окончании ремонта в своей новой квартире. По словам звезды, в тот момент ей делали мебель, однако сроки готовности разных предметов были неодинаковыми. Блогер отмечала, что не спешит с переездом.