Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна сообщила об окончании ремонта в квартире

Сестра Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова сообщила об окончании ремонта в своей новой квартире. Новостью звезда поделилась с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам предпринимательницы, в данный момент ей и ее возлюбленному Константину делают мебель, однако сроки готовности разных предметов разнятся — так, кровать для нового жилища Бузовой будет готова через 90 рабочих дней.

Блогерша призналась, что не спешит с переездом и желает поскорее закончить все необходимые приготовления к нему и обустроить новую квартиру. «Мы точно определили для себя, что будущие квартиры будем покупать с готовым ремонтом, столько сил и энергии он высасывает, что оно того не стоит», — подытожила Бузова.

Новую квартиру в Москве, расположенную в жилом квартале «Варшавская», Анна Бузова впервые показала в 2020 году. В июле 2022 года звезда пожаловалась на ошибку рабочих во время ремонта. По ее словам, из-за неверных замеров при установке кондиционера желаемая модель черного цвета с матовым покрытием не поместилась на нужное место.