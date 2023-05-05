Неспособным не изменять постоянной партнерше мужчинам дали совет

Коуч Нолан: частые измены постоянному партнеру означают неготовность человека к отношениям

Частые измены постоянному партнеру означают неготовность человека к серьезным отношениям, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Совет по решению этой проблемы она дала читателю в своей авторской колонке издания Mirror.

К Нолан обратился за помощью 30-летний мужчина, который, по его словам, неспособен не изменять своей девушке. Он рассказал, что состоит в отношениях два года. Всю неделю его постоянная партнерша работает в другом городе, так что они проводят вместе только выходные.

Каждый понедельник утром она садится в машину с нашей собакой и возвращается только вечером пятницы. И проблема заключается в том, что в течение нескольких месяцев я изменял ей с несколькими женщинами. Это просто секс, но я пристрастился к нему и наслаждаюсь этой тайной жизнью, о которой моя девушка не знает из письма читателя Колин Нолан

Читатель признался, что иногда испытывает чувство вины и в такие моменты настроен изменить образ жизни, однако затем его избранница уезжает, и он вновь заводит случайный роман.

Я знаю, что не могу продолжать изменять ей, но не знаю, чего хочу. Я действительно люблю ее и с нетерпением жду встречи с ней по выходным, но, когда она уезжает, снова веду себя, как одинокий парень из письма читателя Колин Нолан

По словам мужчины, до того, как начать встречаться с нынешней девушкой, он в течение десяти лет состоял в отношениях, и расставание стало для него ударом.

В ответ на письмо Нолан отметила, что читатель изменяет партнерше, потому что просто не готов к отношениям. По ее мнению, он не дал себе достаточно времени, чтобы пережить предыдущее расставание и стать счастливым в одиночестве. Вместо того чтобы быстро вступить в новые отношения, мужчине нужно было потратить больше времени, чтобы «излечиться», разобраться во всем и просто немного повеселиться, считает коуч.

Вам не нужно, чтобы я говорила вам, что такое поведение несправедливо по отношению к вашей девушке. Поверьте, если вы будете продолжать в том же духе, вас поймают, каким бы умным вы себя ни считали Колин Нолан коуч по отношениям и писательница

Нолан посоветовала мужчине представить свою жизнь без текущих отношений и честно себе ответить, что бы он почувствовал, если бы его возлюбленной рядом с ним не было. Также ему следует спросить себя, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она встречается с другими людьми, когда уезжает по работе.

Прекратите обманывать себя и разберитесь с аспектом отношений на расстоянии или честно признайтесь, что вам нужен перерыв, потому что вы не уверены, что готовы к обязательствам Колин Нолан коуч по отношениям и писательница

Возможно, именно перерыв поможет мужчине лучше понять, каково это — быть свободным все время, и определиться с дальнейшими планами, подытожила коуч.

Ранее писательница Колин Нолан дала совет тем, кто узнал об измене партнера перед свадьбой. Она рекомендовала перенести мероприятие и обдумать, получится ли восстановить утраченное доверие.

