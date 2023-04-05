Узнавшим об измене жениха перед свадьбой женщинам дали совет

Коуч Нолан: узнавшим об измене партнера перед свадьбой надо ее перенести и все обдумать

Узнавшим об измене партнера стоит перед свадьбой надо перенести мероприятие и обдумать, получится ли восстановить утраченное доверие, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в авторской колонке для Daily Mirror.

К Нолан обратилась читательница, оказавшаяся в затруднительном положении. Она с 2016 года встречается со своим партнером и в августе должна выйти за него замуж. Женщина всегда считала, что у них с женихом были хорошие отношения, поэтому известие о его измене стало для нее ударом. Мужчина сам признался, что через два года после знакомства с ней завел короткий роман с коллегой по работе, так как не хотел идти к алтарю с этой тайной.

Он сказал это так, словно в этом не было ничего особенного. Для него это ничего не значило, и наши отношения для него тогда были совершенно новыми. Но это не так — мы встречались два года! из письма анонимной читательницы Колин Нолан

Женщина посетовала, что не понимает, сможет ли выйти за жениха замуж после такого предательства.

В ответ на письмо Нолан сообщила, что жениха читательницы заставило признаться в измене сильное чувство вины, с которым он больше не мог жить. По ее мнению, мужчина надеялся, что избранница оценит его честность и будет двигаться дальше, но, видимо, не учел, что это не так просто. Очевидно, что женщина никогда больше не сможет доверять партнеру, как раньше, даже если он предельно ясно объяснит причины произошедшего, предупредила Нолан.

Жених не может ожидать, что вы счастливо пойдете к алтарю и выйдете за него замуж, если не почувствуете уверенности, что можете и хотите дальше быть с ним. Перенос свадьбы на более поздний срок даст вам время все обдумать Колин Нолан коуч по отношениям и писательница

Также коуч предложила женщине пройти терапию у психолога и перестать бояться расстроить друзей и семью отменой или переносом торжества, так как люди женятся не для того, чтобы порадовать родственников.

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