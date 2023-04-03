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10:44, 3 апреля 2023Забота о себе

Психотерапевт назвала разрушительные последствия жертвенности в отношениях

Психотерапевт Сара Кубурик призвала заботиться о личных интересах в отношениях

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Излишняя жертвенность в отношениях приводит к обидам и разочарованиям, утверждает психотерапевт Сара Кубурик. Она назвала разрушительные типы поведения в паре в авторской колонке для USA Today.

По ее мнению, игнорирование личных потребностей не сделает отношения крепче, а партнера счастливее. Когда человек жертвует слишком многим, или его приоритеты полностью сфокусированы на объекте любви, рано или поздно появятся обиды. «Крайне важно, находясь в отношениях, сохранять индивидуальность и заботиться о личных интересах. Не привыкайте игнорировать себя», — призвала Кубурик.

Специалистка добавила, что скрытые обиды имеют губительные последствия, так как упреки и недовольства становятся поводом для регулярных скандалов. В какой-то момент паре придется сделать выбор: расстаться или простить обиды.

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Кубурик заметила, что со временем многие пары привыкают, успокаиваются и больше не стараются удивить и порадовать друг друга. Это еще одна привычка, приводящая к разрыву. «Быть с кем-то — привилегия, а не право», — напомнила психотерапевт, посоветовав больше ценить спутников.

По словам Кубурик, к расставанию также ведут регулярные упреки и напоминания об обидах, негативные сравнения с другими людьми и привычка много времени проводить с телефоном.

Ранее консультант по отношениям Кейт Мэнсфилд назвала шесть проявлений токсичного поведения, которые важно замечать не только в партнере, но и в себе. По его мнению, неумение проводить время с собой одержимость фантазиями и другие признаки говорят о токсичности.

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Екатерина Улитина
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