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09:40, 24 января 2023Забота о себе

Консультант по отношениям назвала шесть черт токсичного поведения

Консультант по отношениям Кейт Мэнсфилд назвала токсичной чертой одержимость фантазиями

Фото: Shutterstock

Консультант по отношениям из Великобритании Кейт Мэнсфилд назвала шесть проявлений токсичного поведения, которые важно замечать не только в партнере, но и в себе. Ее слова приводит Daily Mail.

В первую очередь Мэнсфилд обратила внимание на неумение проводить время наедине с собой. По ее словам, человек может стремиться заполнить свободное время встречами с друзьями и семьей, работой и свиданиями, чтобы избежать контакта с внутренним миром. Чтобы обрести гармонию и познакомиться с собой, она рекомендует попробовать медитации.

Второй признак токсичного поведения — одержимость фантазиями и нежелание видеть людей такими, какие они есть. Мэнсфилд предостерегла, что такая черта лишает человека возможности построить отношения с глубокой эмоциональной связью.

Еще один красный флаг, по мнению специалистки, — беспокойство и тревожная привязанность. Эти проявления чреваты отсутствием прочных личных границ и готовностью жертвовать собой ради интересов других. Как следствие, человек игнорирует свои истинные желания и стремления.

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«Склонность к осуждению и критике — распространенная проблема, которая действительно может свести на нет ваши шансы найти любовь. Все портит чрезмерная придирчивость и нереалистичные ожидания, предъявляемые партнеру», — предупредила Мэнсфилд.

Другая крайность — быть слишком милым и всеми способами избегать конфликтов. По словам специалистки, подобное поведение раздражает, поскольку основано на неискренности и подавлении естественных проявлений.

В заключении Мэнсфилд посоветовала не быть слишком конфликтными и избегать бессмысленных споров, которые разрушают отношения. Вместо этого консультант призвала научиться смеяться над собой и проще относиться к несовершенствам других.

Ранее психолог Говард Маркмен перечислил признаки токсичных отношений. «Эгоистичные люди никогда не считают себя неправыми, — утверждает Маркмен. — Они возлагают вину на своего партнера. Если ваш партнер не извиняется, даже если он неправ, — это признак токсичного человека».

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Алиса Дмитриева
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