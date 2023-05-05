Вероятность столкновения между США и Китаем оценили

Политолог Блохин: столкновение между США и Китаем может случиться «по щелчку пальца»

Конфликт между США и Китаем может произойти «по щелчку пальца», считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, пояснив, что в Тихоокеанском регионе существует множество споров между Пекином и союзниками Вашингтона. Своим мнением Блохин поделился с «Лентой.ру».

«Столкновение между США и Китаем может произойти по щелчку [пальца]: в Тихоокеанском регионе в целом множество противоречий как раз между Китаем и американскими союзниками: Вьетнамом, Тайванем, Японией. Более того, сейчас они могут использовать любой повод для начала столкновения», — считает эксперт.

При этом Блохин подчеркнул, что Пекин вряд ли станет инициатором конфликта.

Китай сейчас не будет создавать конфликты, потому что время работает на Китай: с каждым годом его военно-политическая мощь возрастает, а у Запада — сокращается

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Он также отметил, что в определенных аспектах Китай представляет для США еще большую угрозу, чем Россия.

«США взяли курс на сдерживание России и Китая, и, очевидно, китайская угроза является одной из главных для Вашингтона. США не могут проводить эту политику сдерживания без участия партнеров. Поэтому они неоднократно говорили, что необходимо расширить НАТО и привлечь к сдерживанию Китая своих партнеров по блоку, потому что главным приоритетом как раз является китайская угроза», — заключил специалист.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин. комментируя открытие первого офиса связи НАТО в Японии, заявила, что продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Она подчеркнула, что регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. добавив, что ситуация должна вызывать повышенную настороженность у азиатских стран.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — сказала она.