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12:00, 4 мая 2023Мир

Китай назвал НАТО угрозой миру и стабильности в Азии

МИД Китая: продвижение НАТО в Азию подорвет мир и стабильность в регионе

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Открытие первого офиса связи альянса в Японии прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что продвижение альянса в Азию будет способствовать блоковой конфронтации, а регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Мао Нин отметила, что это должно вызывать повышенную настороженность азиатских стран.

Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

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Семен Александров
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