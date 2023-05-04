Китай назвал НАТО угрозой миру и стабильности в Азии

МИД Китая: продвижение НАТО в Азию подорвет мир и стабильность в регионе

Продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Открытие первого офиса связи альянса в Японии прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС.

«Продолжающаяся экспансия НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и вмешательство альянса в региональные дела неизбежно подорвут мир и стабильность», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что продвижение альянса в Азию будет способствовать блоковой конфронтации, а регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Мао Нин отметила, что это должно вызывать повышенную настороженность азиатских стран.

Ранее газета Nikkei Asia сообщила, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».