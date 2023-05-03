Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 3 мая 2023Мир

НАТО откроет первый офис связи в Азии

Nikkei Asia: НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в Азии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Альянс НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии, чтобы проводить периодические консультации с союзниками в регионе. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на официальными лица Японии и НАТО.

Отделение позволит альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Отмечается, что открытие офиса связи необходимо, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

По данным газеты, НАТО и Япония планируют подписать Индивидуальный план партнерства. Согласно программе, «обе страны будут углублять сотрудничество в борьбе с киберугрозами, взаимодействовать в области новых технологий и обмениваться информацией по борьбе с дезинформацией».

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предложением о дальнейшем расширении блока. Он заявил, что в альянс необходимо пригласить Австралию, Израиль и Японию, чтобы «сделать НАТО всемирным».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?
В Москве анонсировали уникальный фестиваль
Избиение пенсионера в вагоне московского метро попало на видео
Львица растерзала забравшегося в ее клетку ребенка
В России предложили ограничить использование беспилотников
Протасевича приговорили к 8 годам заключения
Трамп опередил своего главного конкурента
Россиянам назвали самые дешевые направления для полетов по стране летом
НАТО откроет первый офис связи в Азии
Украинские власти решили ввести в Херсоне комендантский час на 58 часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.