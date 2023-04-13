В США предложили пригласить в НАТО еще три страны

Экс-советник Трампа Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для Wall Street Journal выступил с предложением о дальнейшем расширении НАТО за счет приглашения в альянс стран, способные внести заметный вклад в его бюджет, в частности Австралию, Израиль и Японию.

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (бывшего премьер-министра Испании — прим. «Ленты.ру») о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль», — заявил он, отметив, что в Североатлантический альянс также можно позвать другие государства, которые будут готовы вносить свой вклад в оборонный бюджет.

Экс-советник Трампа добавил, что считает необходимым увеличение США и их союзниками расходов на оборону в процентном соотношении к ВВП до тех значений, которые были во время президентства Рональда Рейгана. Для этого он предложил сократить федеральный бюджет в других отраслях.

Ранее эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт рассказал, что вступление в НАТО стран Восточной Европы негативно отразилось на обороноспособности альянса. По его мнению, новые члены блока не смогли модернизировать собственные арсеналы.