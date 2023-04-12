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23:57, 12 апреля 2023Мир

В США рассказали об ослаблении НАТО из-за ошибки

TAC: обороноспособность НАТО ослабла после вступление стран Восточной Европы в альянс

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вступление в НАТО стран Восточной Европы негативно отразилось на обороноспособности альянса. Новые члены блока не смогли модернизировать собственные арсеналы, заявил эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative (TAC).

Прескотт заявил об ослаблении НАТО из-за ошибки и назвал устаревшие арсеналы хроническим недостатком альянса. По его словам, еще до первого этапа расширения блока на восток Конгресс США предупреждали о трудностях при присоединении стран бывшей Организации Варшавского договора. Однако подобные заявления были проигнорированы.

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По мнению автора TAC, ключевые проблемы НАТО связаны с увеличившимися тратами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. При этом большую часть расходов должны были понести «новички».

«И все же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников», — заключил Прескотт.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен, который принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении государства.

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Марина Совина
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