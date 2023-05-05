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17:01, 5 мая 2023Россия

Российский врач усомнился в окончании пандемии коронавируса

Вирусолог Чепурнов назвал решение об окончании пандемии политическим

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По всем формальным признакам пандемия коронавируса еще не окончена. Вирусом по-прежнему охвачены все континенты и страны, число заболевших остается высоким. Вероятнее всего, решение об окончании пандемии было политическим, призванным успокоить общество. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Очень странно слышать заявление об окончании пандемии сейчас, когда появился новый вариант коронавируса и в Индии, и в США. Идет рост заболеваемости, — сказал вирусолог. — Конечно, судить о происходящем с вирусом теперь достаточно сложно ввиду того, что большинство стран, которые вели графики учета заболевших, погибших и выздоровевших, уже перестали это делать. Но мы в любом случае видим стабильные подъемы заболеваемости».

Чепурнов обратил внимание на то, что предположения о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием, не оправдались: как правило, новая волна заболеваемости происходит каждые пять-семь месяцев, периодически она оказывается связана с появлением нового варианта болезни.

Видимо, было принято политическое решение глушить истерику вокруг коронавируса, успокаивать людей на фоне значительных экономических потерь. Посчитали, что пандемию пора заканчивать, а экономику — поднимать

Александр Чепурноввирусолог

Вирусолог подчеркнул, что по всем формальным признакам говорить о том, что пандемия закончилась, еще рано: вирусом охвачены все континенты, число заболевших остается крайне высоким даже с учетом того, что люди реже стали проходить диагностику в лабораториях.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. По его словам, победить пандемию помогли врачи, меры правительства, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности.

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Наталия Белова
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