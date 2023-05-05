Акции одной из крупнейших криптобирж взлетели

Акции криптовалютной биржи Coinbase выросли на фоне сокращения убытков

Акции одной из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase Global выросли, после того как компания опубликовала финансовый отчет за первый квартал, следует из данных биржи Nasdaq.

Компания фиксирует убытки уже пятый квартал подряд. Однако вечером 4 мая Coinbase обнародовала результаты, которые превзошли ожидания аналитиков — убыток за первый квартал 2023 года резко сократился до 79 миллионов долларов с 430 миллионов в четвертом квартале 2022 года. Этому способствовал рост цен на криптовалюты на фоне волнений в американском банковском секторе.

В результате в день публикации отчета акции Coinbase взлетели почти на восемь процентов на постмаркете после закрытия основных торгов на отметке 49 долларов. По состоянию на время написания материала бумаги компании торгуются на премаркете на отметке 53,69 доллара (плюс 9,08 процента к цене закрытия предыдущего дня).

Coinbase удалось снизить расходы, при этом выручка за первый квартал также превысила прогнозы. Она увеличилась с 629,1 миллиона до 772,5 миллиона долларов. Как отмечается в письме для инвесторов, криптоиндустрия остается нестабильной, и отрасли необходимо полноценное регулирование, а не только точечные меры, введенные «путем принуждения», чтобы она могла предоставить пользователям альтернативу традиционной финансовой системе.

С момента выхода на биржу в апреле 2021 года акции Coinbase потеряли в цене почти 90 процентов, однако выросли примерно на 40 процентов с начала этого года. На историческом максимуме в ноябре 2021 года бумаги компании стоили 357,39 доллара — тогда же цена биткоина достигала своих пиковых значений.

Ранее Coinbase предложила создать флэткоины — децентрализованные стейблкоины, привязанные к уровню инфляции. Биржа рассчитывает, что новый цифровой актив будет более устойчивым, поскольку будет ориентирован на индекс потребительских цен, а не доллар или другую валюту.