Военкоры сообщили о признаках подготовки ВСУ к контрнаступлению

«РВ»: ВСУ резко активизировались в зоне СВО в рамках подготовки контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко активизировались в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, поскольку на это указывает ряд признаков. В частности, ВСУ нарастили плотность артиллерийского огня, вероятно из-за значительного пополнения боеприпасов. Еще одним фактором стоит считать ежедневные случаи разведки боем для вскрытия слабых точек российских позиций.

Также военкоры сообщили об участившихся полетах украинских ударных и разведывательных дронов. «Все это выглядит как подготовка к большой эскалации, которая по логике должна перейти в попытки прорыва фронта», — утверждает издание.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали проводить психологические операции для деморализации российских подразделений. Противник в целях устрашения на передовой «показывает свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты».