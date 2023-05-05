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07:58, 5 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о признаках подготовки ВСУ к контрнаступлению

«РВ»: ВСУ резко активизировались в зоне СВО в рамках подготовки контрнаступления
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко активизировались в зоне проведения российской специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, поскольку на это указывает ряд признаков. В частности, ВСУ нарастили плотность артиллерийского огня, вероятно из-за значительного пополнения боеприпасов. Еще одним фактором стоит считать ежедневные случаи разведки боем для вскрытия слабых точек российских позиций.

Также военкоры сообщили об участившихся полетах украинских ударных и разведывательных дронов. «Все это выглядит как подготовка к большой эскалации, которая по логике должна перейти в попытки прорыва фронта», — утверждает издание.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали проводить психологические операции для деморализации российских подразделений. Противник в целях устрашения на передовой «показывает свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты».

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Марина Совина
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