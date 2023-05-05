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12:03, 5 мая 2023Россия

Сидевший на рельсах россиянин не заметил приближавшийся поезд и погиб

Сидевший на рельсах житель Волгоградской области не заметил приближавшийся поезд и погиб

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Волгоградской области сидевший на рельсах мужчина погиб, не заметив приближающегося поезда. Об этом сообщает «Высота 102».

ЧП произошло в Калачевском районе области. Пострадавшим оказался местный житель 1963 года рождения. В региональном Минздраве уточнили, что россиянин скончался от полученных травм после госпитализации.

Следственный комитет России начал проверку в связи с гибелью человека на железнодорожных путях.

Ранее в Челябинской области девочку насмерть сбила электричка. Погибшая переходила через железную дорогу, которая делит на две части поселок, в котором жила школьница. Ребенок погиб на месте.

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Алан Босиков
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