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12:23, 5 мая 2023Мир

Экс-канцлеров ФРГ раскритиковали за связи с Россией

Экс-президент Германии Гаук раскритиковал Меркель и Шредера за связи с Россией
Сюжет«Северный поток-1»:
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-канцлеры ФРГ Герхард Шредер и Ангела Меркель воспользовались своим положением ради укрепления связей с Россией, из-за этого пострадали престиж Германии и ее экономические интересы. С такой критикой выступил экс-президент ФРГ Йоахим Гаук в интервью газете Tagesspiegel.

«Я считаю неприемлемым, что Шредер как бывший канцлер подчинял и продолжает подчинять свою репутацию и престиж Германии своим личным интересам», — заявил Гаук, отметив, что он позволил России использовать себя для продвижения российских интересов в Европе.

Подобная критика коснулась и Ангелы Меркель за соглашения о создании российских газопроводов, которые, по мнению Гаука, «еще больше подсадили ФРГ на газ из России». «После 2014 года как можно было утверждать, что газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются проектом частного сектора? Или почему к голосам поляков и прибалтов мы относились менее серьезно, чем к голосу России?» — раскритиковал он действия Меркель на посту канцлера.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама встретился в ходе визита в Берлин с бывшем канцлером ФРГ Ангелой Меркель и нынешним немецким лидером Олафом Шольцем. О чем разговаривали политики, неизвестно.

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Виктория Кондратьева
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