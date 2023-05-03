Бывший президент США Обама встретился с Меркель и Шольцем в Берлине

Бывший президент США Барак Обама встретился в ходе визита в Берлин с бывшем канцлером ФРГ Ангелой Меркель и нынешним немецким лидером Олафом Шольцем. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что экс-канцлер вместе с супругом около двух часов ужинали с Обамой в итальянском ресторане. О чем разговаривали политики, неизвестно.

По словам источников в правительственных кругах, бывший американский лидер также встретился с Шольцем в ведомстве федерального канцлера. Подробностей об их беседе нет.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не сужать кругозор в вопросе переговоров по Украине. В ходе выступления на мероприятии в Саксонии на востоке Германии политик призвала к открытой дискуссии с целью урегулирования украинского кризиса. В беседе с журналистами Меркель указала на важность мыслить широко.