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16:07, 3 мая 2023Мир

Обама встретился с Меркель и Шольцем

Бывший президент США Обама встретился с Меркель и Шольцем в Берлине

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Бывший президент США Барак Обама встретился в ходе визита в Берлин с бывшем канцлером ФРГ Ангелой Меркель и нынешним немецким лидером Олафом Шольцем. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что экс-канцлер вместе с супругом около двух часов ужинали с Обамой в итальянском ресторане. О чем разговаривали политики, неизвестно.

По словам источников в правительственных кругах, бывший американский лидер также встретился с Шольцем в ведомстве федерального канцлера. Подробностей об их беседе нет.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не сужать кругозор в вопросе переговоров по Украине. В ходе выступления на мероприятии в Саксонии на востоке Германии политик призвала к открытой дискуссии с целью урегулирования украинского кризиса. В беседе с журналистами Меркель указала на важность мыслить широко.

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Виктория Кондратьева
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