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05:16, 5 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасных видах мастурбации

Андролог Хизри Хизриев предостерег россиян от навязчивой и дезадаптационной мастурбации

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Андролог Хизри Хизриев рассказал о видах мастурбации, которые считаются патологическими. О необычном влиянии самоудовлетворения на качество жизни он предупредил россиян в беседе с Life.ru.

По слова Хизриева, опасна навязчивая мастурбация, при которой идея самоудовлетворения будто бы навязывается человеку извне вопреки его желанию. Кроме того, к патологическим видам врач причислил дезадаптационную мастурбацию.

«Чтобы построить отношения, семью, заводить детей и так далее, чаще всего человека подталкивают гормоны и желания. Если мы подавляем это каким-либо иным путем (в данном случае — мастурбацией), такой вид мастурбации приводит к тому, что парень или девушка, которым нужно знакомиться, создавать семью, выстраивать свою половую жизнь, — вместо этого они занимаются мастурбацией и дальше не видят смысла выходить за рамки мастурбации, их все устраивает», — предостерег Хизриев.

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К нормальным видам мастурбации Хизриев отнес допубертатную, когда происходит незначительный всплеск гормонов надпочечников, пубертатную, которая проявляется во время второго всплеска гормонов и позволяет познакомиться со своими эрогенными зонами, и заместительную, которой человек восполняет пробелы в интимной жизни.

Ранее уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников перечислил плюсы женской мастурбации. По его словам, самоудовлетворение помогает женщинам снять стресс и лучше узнать свое тело.

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Александра Лисица
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