Врач перечислил плюсы женской мастурбации
Мастурбация помогает женщинам снять стресс и лучше узнать свое тело, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он и семейный сексолог Светлана Кузнецова перечислили «Ленте.ру» плюсы женской мастурбации.
Врач рассказал, что после проведения в Германии соцопроса с участием нескольких сотен женщин, стало известно, что 94,5 процента из них мастурбировали хотя бы раз в жизни. При этом средний возраст первой мастурбации составил 14 лет.
Каждая четвертая женщина мастурбирует два-три раза в неделю (26,8 процента), столько же — раз в неделю (26,3 процента). Почти все женщины (91,5 процента) сообщили, что мастурбируют и во время отношений. Те, кто не занимается этим, признались, что не испытывают полового влечения вообще или считают секс занятием для пары.
Мастурбация у женщин — частое явление. Она позволяет снять сексуальное напряжение, расслабиться, снять стресс, что можно отнести к положительным сторонам процесса. Кроме этого, мастурбация позволяет познать свое тело, изучить и принять свои половые органы, что важно для формирования нормальных сексуальных отношений в паре
Однако, если мастурбация приобретает дезадаптивный характер, то есть используется вариант мастурбации, который невозможно воспроизвести с партнером, то это может привести к невозможности достижения оргазма при половом акте, предупредил врач. В таком случае следует обращаться за помощью к сексологам, которые с помощью терапевтических методик исправляют ситуацию.
Сексолог Кузнецова уточнила, что мастурбация, с одной стороны, учит женщин получать удовольствие, с другой, дезадаптивная мастурбация (особенно с секс-игрушками) многих наводит на мысль: зачем мне нужен партнер?
Действительно, мужчине сложно повторить в сексе руками, языком, фрикциями то, что вытворяет вибратор. Это факт, данность.
Во время секса многие женщины получают удовольствие от проникновения, но до оргазма не доходят. Это случается, потому что в их сознании есть установка: приятные ощущения можно получить только от стимуляции клитора, продолжила Кузнецова. Во время мастурбации женщина как раз и может «пробудить» свои внутренние эрогенные зоны, переключить мозг. После она обретает возможность получать такие же яркие впечатления с партнером.
«Если вы хотите испытывать удовольствие с партнером, нужно дезадаптивную мастурбацию переносить в парный секс», — подвела она итог.
Ранее Александр Лубенников оценил влияние мастурбации на мужское здоровье. Он пояснил, что мастурбация хороша до тех пор, пока не вредит эмоциональному состоянию мужчины и его отношениям с женщиной.